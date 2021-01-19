В Брянской области с 14 по 19 января прошло оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. В ГИБДД подвели его предварительные итоги.С 14 по 17 января сотрудники Госавтоинспекции проверили более 600 автобусов, в том числе свыше 100 межрегиональных. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 149 водителей, а также четырех должностных и трех юридических лиц.Также в рамках операции провели 37 профилактических рейдов, в том числе пять вместе с сотрудниками Ространснадзора. В семи случаях использовали автомобили скрытого патруля, рассказали УГИБДД УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».