Областная природоохранная прокуратура потребовала от городских властей ликвидировать несанкционированную свалку, созданную жителями рядом с гаражным обществом по ул. 2-ой Конституции в Володарском районе.Информация о месте несанкционированного складирования отходов появилась в электронных СМИ региона, когда 27 декабря свалка загорелась, а черный едкий дым от пылающих автомобильных автопокрышек был виден в радиусе нескольких километров.Сотрудники Брянской природоохранной прокуратуры выехали на место и выявили нарушения экологического законодательства: рядом с гаражным обществом, расположенным по адресу улица 2-ой Конституции, кто-то привез и выгрузил старые шины, порубочные остатки и коммунальные отходы.- К сожалению, этот случай – не редкость. На территории нашего региона по-прежнему действуют «серые» перевозчики, которые не имеют лицензии на данную деятельность и нелегально оказывают услуги по вывозу не только коммунальных, но и опасных отходов, к которым относятся и отработанные автомобильные покрышки. Выбрасывают ТКО, строительный мусор, шины в овраги, на обочины дорог, в лес. Но своими действиями они не только нарушают закон, наносят серьезный вред окружающей среде, но и своему здоровью и здоровью своих близких, - комментирует ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.12.01.2020 прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес главы Брянской городской администрации с требованием ликвидировать несанкционированную свалку в Володарском районе. Нарушение должно быть устранено в течение 30 дней.Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что за создание несанкционированных свалок законом предусмотрены штрафы как для граждан, так и для предпринимателей и призывает всех жителей Брянской области соблюдать законы и заботиться об окружающей среде: выбрасывать коммунальные, в том числе и крупногабаритные отходы, только в специальные контейнеры и бункеры, а за услугами по вывозу строительных отходов и утилизацией опасных отходов обращаться только в компании, которые имеют лицензии.Установку бункера и вывоз строительных отходов, а также услугу по утилизации отработанных автопокрышек вы можете заказать, обратившись к региональному оператору по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» по телефону: 8(4832)325-300.