В Брянской области с 8 декабря по 11 января прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Легковое такси». В течение месяца сотрудники Госавтоинспекции составили более 550 административных протоколов на таксистов за нарушение правил дорожного движения. Кроме этого, инспекторы выявили 14 фактов нелегальной перевозки пассажиров.Как выяснилось, 39 таксистов возили людей на машинах с техническими нарушениями. Без путевого листа на рейсы выходили 46 человек. 32 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора.Четверо таксистов ездили на автомобилях, не прошедших техосмотр, семеро нарушили правила перевозки пассажиров. Еще четверых наказали за незаконную установку на машине опознавательного фонаря легкового такси.В 57 случаях таксисты не пропустили пешеходов, а 32-х человек привлекли за неуплату штрафов в установленный срок. Также при проверке выявили 125 фактов езды без использования ремня безопасности, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».