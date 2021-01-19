В Брянской области началась ежегодная акция «Студенческий десант». Она проводится уже в восьмой раз по инициативе Министерства внутренних дел и приурочена ко Дню российского студенчества.Акция призвана популяризировать профессию полицейского. Студентам расскажут о специфике деятельности полицейских подразделений, об истории брянских органов внутренних дел.Молодые люди примут участие в инструктаже заступающих на дежурство нарядов. Студенты встретятся с членами общественного совета при областном управлении МВД.В этом году акция пройдет при соблюдении всех противоэпидемиологических мер, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».