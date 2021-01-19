Высокий профессионализм, квалификация специалистов, современное техническое оснащение компании являются гарантией качества предоставляемых услуг.ООО «Геотрансизыскания» предлагает проведение ряда услуг:- Инженерные изыскания для проектирования и строительства- Топографо-геодезические и картографические работы;- Кадастровые работы,межевание земельООО «Геотрансизыскания» находится по адресу: г. Брянск, Канатный переулок, д.5, офис 307Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (4832) 68-02-82;8-960-562-81-60e-mail:geotrans032@yandex.ru- свидетельство СРО №0361-02/И-038 от 27.05.2016 г.Реклама