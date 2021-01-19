В Брянской области сотрудники регионального погрануправления ФСБ на пункте пропуска Троебортное задержали гражданина Украины, который пытался проникнуть в Россию пешком. При досмотре у него обнаружили лекарственные капсулы, входящие в список сильнодействующих и ядовитых веществ.Эксперты криминалисты подтвердили, что в изъятых капсулах содержится сильнодействующее вещество. Иностранца задержали и передали сотрудникам УМВД России по Брянской области, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».