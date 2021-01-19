Аналитики сайта hh.ru выяснили, какие предложения на рынке труда с самыми высокими зарплатами можно найти в Брянской области. Лидером стала должность директора по развитию розничной сети.Здесь можно претендовать на 255 тысяч рублей. Сообщается, что соискатель должен пройти вместе с компанией долгий путь. Ему придется участвовать в создании федеральной сети магазинов.Кроме этого, в десятку высокооплачиваемых вакансий в регионе вошли предложения работы в сфере компьютерных технологий, торговли, медицины.Как сообщают аналитики, в Брянской области есть более 200 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Данные приведены по изучению январских предложений работы.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».