Фиктивный брак обнаружила в Брянске прокуратура Советского района. И его потребовала расторгнуть. Иск уже ушел в суд, его рассматривают.Нарушение законодательства выявила прокурорская проверка. Ее ведомство провело совместно с Управлением по вопросам миграции.Выяснилось, что супруги - 23-летняя жительница Брянска и приезжий из Афганистана - расписались только ради получения гражданства РФ. А создавать семью не планировали.- Прокурор направил в суд исковое заявление в защиту интересов Российской Федерации о признании брака недействительным, - говорят в пресс-службе облпрокуратуры. - Оно находится на рассмотрении.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».