В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 187 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром во вторник, 19 января.Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 26844. Из них 25066 человек или 93,4 процента заболевших уже победили инфекцию. Непосредственно накануне опасный диагноз сняли 359 пациентам.В отчетный период новых смертей от коронавируса не произошло. Их по-прежнему 220.В брянских лабораториях за сутки выполнили 596 тестов на «Ковид-19».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».