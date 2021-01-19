Два автомобиля не разъехались на перекрестке в брянском городе Новозыбков в понедельник, 18 января. Травму получила 32-летняя женщина, водитель одной из машин. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.Авария произошла около одиннадцати утра на улице Лермонтова. Предварительно, ДТП спровоцировал 21-летний водитель «Дэу Матиз». Проезжая перекресток, тот не уступил дорогу «Мазде».- 32-летняя автомобилиста двигалась со стороны улицы 307 Дивизии в направлении Первомайской, - уточняют в Госавтоинспекции. - Она-то и пострадала в ДТП. Женщину госпитализировали с ушибом плеча, грудной клетки и тазобедренного сустава.По факту происшествия полицейские проводят проверку.Кстати, для брянских дорог это единственное ДТП с пострадавшими за указанные сутки.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».