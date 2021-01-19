Один человек погиб в ночном пожаре в Гордеевском районе во вторник, 19 января. Это мужчина, его личность пока не установили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Пожар зафиксировали в 03.48 - поступил звонок оперативному дежурному. Отмечалось, что вспыхнул частный жилой дом по улице Красногорской в селе Петрова Буда.К месту ЧП выезжали подсчеты двух пожарных частей. К их прибытию постройка горела уже по всей площади. Ликвидировали возгорание в 04.40.«В результате пожара есть пострадавший. Причину пожара установят эксперты», - сказано в официальном релизе ведомства.Позже начальник пресс-службы ведомства Татьяна Сенина уточнила, что в огне погиб неустановленный мужчина.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».