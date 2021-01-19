В Брянске жители получат квитанции за электроэнергию в январе с опозданием. Это связано с переходом на новую программу и проведением работ по отладке системы и переносу большого объема данных, сообщают в компании-поставщике. Квитки должны прийти на этой неделе, их нужно оплатить до 25 числа.Горожане получат квитанции нового образца. До этого на такие платежки перешли районы области. В квитанциях не было графы с текущими показаниями. Сейчас эту проблему исправили.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».