В Фокинском районе Брянска 19 января откроют каток размером с футбольное поле. Его общая площадь составит 5 тысяч квадратных метров. Он станет самым большим ледовым кортом в городе.Каток залили сотрудники городского спорткомбината «Спартак» на комплексе «Юность» неподалеку от новой «Спартак – Арены» по улице 2-я Аллея. Обновлять лед планируют каждую ночь, рассказали в БГСК «Спартак».С графиком работы ледового поля можно ознакомиться на сайте спорткомплекса «Спартак».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».