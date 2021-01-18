В Брянске 100 сотрудников завода «Кремний» 18 января сделали прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.На предприятие пока что поступило 200 доз препарата «Спутник V». Медикаменты хранятся в заводской поликлинике в специально приобретенной для этого морозильной камере.Следующий этап вакцинации заводчан намечен на ближайшую среду. Всего же на «Кремнии» работают около 1800 человек. Многие из них изъявили желание сделать прививку от ковида.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».