В Трубчевске завели уголовное дело из-за некачественного жилья, которое чиновники предоставили детям-сиротам.По версии следствия, две квартиры выделили в доме в деревне Городцы в январе 2019 года. Квартиры приобрели у общества с ограниченной ответственностью «Авангард», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Но оказалось, что жилье не соответствует строительным и санитарно-гигиеническим требованиям. В квартирах обнаружили дефекты вентиляции и отопления, протечки на крыше. На стенах и на полу образовались трещины. У оконных рам заметили плесень.- Уголовное дело возбудили по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Трубчевского муниципального района. - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».