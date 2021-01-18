В Бежицком районе Брянска автобус №31 врезался в остановку \\"Молодежная\\". Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях. ДТП случилось днем 18 января на улице Ульянова.- Водитель не справился с управлением, - рассказывают очевидцы. - Так как дорога возле остановки скользкая, ужас просто. Пострадавших нет. Вышли спокойно и сели в другой автобус!Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».