В Брянске с 15 по 16 января прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».15 января в Брянске около дома №10Б по улице Снежетский Вал сотрудники автоинспекции остановили автомобиль «Рено Логан» одной из городских автошкол.При проверке выяснилось, что находившийся за рулем инструктор автошколы оказался пьян. На нарушителя составили административный протокол, рассказали в Госавтоинспекции города Брянска.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».