42 человека стали жертвами телефонного мошенничества в Брянской области за прошедшую неделю. Суммарно они обогатили неизвестных на 5,7 с небольшим миллиона рублей. Такие цифры озвучили в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 18 января.Все потерпевшие обратились в полицию и написали заявления.По традиции большинство преступных схем было связано со звонками из банков. Лже-сотрудники пугали собеседников различными злоключениями – списанием денег или бонусов, блокировкой счета, ошибочным кредитом и прочим. Попутно неизвестные уточняли баланс счета и данные. Дальше на номера жертв приходили смс-сообщения с кодом. Их-то брянцы передавали мошенникам и лишались всех своих сбережений.- По такой схеме в отчетный период обманули 32 человека, - говорят в полицейской пресс-службе. - Общий ущерб превысил 5,2 миллиона рублей.Кроме того, крупной суммы - 290 тысяч рублей - лишилась 53-летняя жительница Советского района Брянска. Общаясь «подругой» в сети, она неосмотрительно ввела данные своей банковской карты. Позже выяснилось, что аккаунт приятельницы взломали.Сейчас полиция уточняет обстоятельства этих ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».