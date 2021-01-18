Брянские следователи проводят процессуальную проверку информации о нападении бродячих собак на жителей города Карачева. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.Напомним, в социальных сетях появилась информация о том, что только за двое суток в Карачеве Брянской области бездомные животные восемь раз напали на людей, в том числе на 11-летнего ребенка.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».