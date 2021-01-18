В Советском районном суде города Брянска 18 января рассматривают дело заместителя директора регионального управления капитального строительства Романа Сенокоса. Такая информация размещена на сайте суда. Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток на общую сумму более полумиллиона рублей.По версии следствия, высокопоставленный чиновник вместе со своим подчиненным в течение трех лет получал деньги за незаконное покровительство при сдаче работ по государственным контрактам.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».