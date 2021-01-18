В Брянской области не будут снимать коронавирусные ограничения даже для тех, кто пройдет два этапа вакцинации. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 18 января в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24».- Вопрос по поводу снятия режима ограничений будут решать врачи, специалисты, - сказал брянский губернатор. - Даже тот, кто привился, может быть носителем инфекции. До тех пор, пока не будет коллективного иммунитета, нужно носить маски. Их никто в области не отменял и не будет отменять.Напомним, что интервью федеральному каналу глава региона дал в день старта массовой ,вакцинации от коронавирусной инфекции 18 января.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».