В Брянске 16 и 17 января прошли рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Комиссия обследовала 96 магазинов, кафе, предприятий бытового обслуживания. На нарушителей выписали восемь административных протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.Безмасочников нашли во всех районах города. В Бежице им оказался продавец торгового центра «Тимошковых» по улице Ульянова, 58. В Володарском районе обнаружили двух нарушителей: продавцов молочного павильона по улице Димитрова, 29а.В Советском районе без масок оказались четыре человека. Один из них – продавец магазина «Белорусские колбасы» по улице Дуки, 9. Остальные – это покупатели торгового центра «Мельница» и павильона «Продукты» по улице Пересвета, 1а.В Фокинском районе нарушителем оказался покупатель торгового центра «Линия-3», рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».