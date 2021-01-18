В Брянске празднуют 120-летие выдающегося математика, ректора МГУ, нашего земляка Ивана Петровского. На Брянщине проходят мероприятия, посвященные памяти знаменитого ученого.Иван Георгиевич Петровский родился 18 января 1901 года в Севске. С 1951 по 1973 годы он возглавлял главный вуз страны – Московский государственный университет. За время его руководства в МГУ открыли шесть новых факультетов. Университет стал одним из ведущих вузов мира.В Брянской области знаменитого земляка помнят и чтят. Его имя носит Брянский государственный университет. В честь юбилея в БГУ состоятся экскурсии, посвященные Ивану Петровскому.В университете покажут уникальный фильм о деятельности выдающегося математика, прозвучит цикл радиопередач, рассказали в БГУ имени академика Ивана Петровского.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».