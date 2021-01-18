К 1 году 9 месяцам колонии приговорил суд 35-летнего жителя Брянска, который повторно сел за руль нетрезвым и ударил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 18 января.Уголовное дело рассмотрел Бежицкий районный суд Брянска.Доказали, что в декабре 2019 года брянца лишили водительских прав. Дело в том, что тот отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако в июле 2020-го мужчину вновь уличили в пьяной езде. Находящегося под «кайфом» автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД.- Пытаясь скрыться с места преступления, злоумышленник нанес удар кулаком в голову сотрудника полиции, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму, - рассказывают в облпрокуратуре.Суд признал брянца виновным по двум статья Уголовного кодекса. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также горожанина лишили водительских прав сроком на два года. В законную силу приговор пока не вступил.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».