Жители Брянска попросили вернуть остановку у Бежицкого универмага на прежнее место. По словам бежичан, увидеть приближающийся транспорт мешает торговый павильон перед остановкой и столбы.Напомним, остановку перенесли после капитального ремонта улицы 3-го Интернационала. Она оказалась дальше от перекрестка с улицей Куйбышева. Так как в этом случае останавливающийся общественный транспорт мешать движению на перекрестке.Некоторые горожане предложили снести торговый павильон перед остановкой, а ее оставить на новом месте.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».