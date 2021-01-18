72-летняя пенсионерка пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Климовском районе в воскресенье, 17 января. Она ехала в «Ауди», которая улетела в кювет. У пассажирки - перелом таза.ДТП около пяти часов вечера случилось на 16-м километре автодороги Брянск-Новозыбков-Климово.По предварительной информации, автомобилем «Ауди А6» управлял 46-летний водитель. Он следовал в сторону Новозыбкова и не справился с управлением. После вылета в правый по ходу движения кювет иномарка опрокинулась.- У пожилой пассажирки медики диагностировали «перелом костей таза справа, ушиб грудной клетки слева», - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Пострадавшую госпитализировали.Кстати, для брянских дорог это единственное ДТП, в котором калечились люди, за воскресенье, 17-е.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».