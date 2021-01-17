В Карачеве Брянской области обострилась ситуация с бродячими собаками. Только за два дня – 8 и 9 января – безнадзорные животные нападали на людей восемь раз. Среди пострадавших оказался и 11-летний мальчик, который хотел покормить собак.Жители Карачева сообщают, что якобы стерилизованные животные с бирками на ушах сбиваются в стаи для так называемых собачьих свадеб. Горожане пишут, что есть случаи, когда собака с чипом выкармливала щенят. Об этом пишут в социальной сети в группе «Город Карачев».Граждане бьют тревогу, так как боятся ходить по улицам города. Завтра, 18 января, в Карачев приедет съемочная группа федерального канала для того, чтобы сделать репортаж о бродячих собаках. Неравнодушных горожан призывают принять участие в сьемках и прийти к 11.00 в район ДСР к магазину «Красное и белое» для общения с корреспондентом телеканала.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».