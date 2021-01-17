В поселке Белые Берега Фокинского района города Брянска 17 января загорелась кладовка в подвале в доме на улице Строителей. В результате один человек получил травмы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Сообщение о горении на пульт МЧС поступило в 14.24. На тушение приехали две автоцистерны пожарно-спасательных частей №3 и №29. В тушении приняли участие два пожарных ручных ствола и два звена газодымозащитной службы. Пожар локализовали в 15.00, а в 15.05 – ликвидировали. Сейчас устанавливаются причины возгорания.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».