В Клинцах Брянской области произошел пожар, в котором погиб мужчина 1968 года рождения. Трагедия произошла в жилом доме на улице Богунского Полка, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Сообщение о возгорании в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило в 9.12. На место выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части №10. Дом площадью 5 на 6 метров горел полностью.На тушении работали три пожарных ручных ствола и два звена газодымозащитной службы. В 9.20 пожар локализовали, в 9.28 – ликвидировали. Причины возгорания устанавливаются.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».