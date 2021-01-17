В Бежицком районе Брянска 17 января загорелся двухполовинный жилой дом. Сообщение о возгорании на улице Кирова на оперативный пульт МЧС поступило в 11.33.На место выехали три пожарных расчета в составе пяти автоцистерн и служба пожаротушения регионального управления МЧС. В тушении принимали участие пять пожарных ручных стволов и три звена газодымозащитной службы.В 11.57 возгорание локализовали, в 12.09 – потушили. В пожаре никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».