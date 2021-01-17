В городе Новозыбкове Брянской области произошли кадровые перестановки. По выслуге лет на пенсию вышел Новозыбковский межрайонный прокурор Александр Козлов. Об этом сообщило издание БрянскНОВОСТИ.RU.30 декабря 2020 года коллектив прокуратуры проводил своего руководителя на заслуженный отдых. С 16 января обязанности Новозыбковского межрайонного прокурора будет исполнять советник юстиции Леонид Звягинцев. До этого эту должность временно замещал Павел Павлютенков. Оба были назначены заместителями прокурора в июле 2020 года.Александру Козлову 52 года. 32 года жизни он отдал службе в органах правопорядка. Причем 20 из них работал в прокуратуре. Также служил в системе МВД. К руководству Новозыбковской межрайонной прокуратуры он приступил в июне 2016 года.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».