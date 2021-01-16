В Брянске накануне, 15 января, около половины девятого утра под машину попал нетрезвый 67-летний пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте.По предварительно информации, автомобиль «Пежо» под управлением 34-летнего водителя двигался по улице Литейной со стороны улицы 50-й армии в сторону улицы Дубровской.Пешеход получил перелом левой плечевой кости и ушиб носа. Его отпустили на домашнее лечение, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».