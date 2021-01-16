В Брянской области в музее-заповеднике «Овстуг» 3 апреля пройдет седьмой молодежный поэтический фестиваль «Великий праздник молодости чудной». Как рассказали в музее-заповеднике, в его рамках объявлены творческие конкурсы для молодых авторов.Состоится заочный литературный конкурс в двух номинациях: «Лирическое стихотворение» и «Эссе о жизни и поэзии Федора Тютчева». Также планируют провести очный конкурс чтецов. Фестиваль пройдет в следующих номинациях: «Лирическое стихотворение», «Эссе о жизни и поэзии Тютчева» и «Лучший чтец поэтических произведений Тютчева и Некрасова».Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 15 до 30 лет. Работы победителей будут опубликованы в журнале «Юность». Заявки на участие в конкурсе принимают до 14 марта по электронному адресу ovstug-museum@yandex.ru с темой письма «Молодежный фестиваль». Более подробную информацию можно получить по телефону 8(48334)9-36-71.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».