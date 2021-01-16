В сети выложили видео избиения учащегося одной из школ Новозыбкова Брянской области. Ролик активно обсуждают жители города в одной из местных групп в социальных сетях.В основном граждане возмущаются и требуют наказать виновных в избиении. Горожане предлагают родителям пострадавшего подростка обратиться с заявлением в полицию. Одновременно с этим некоторые пользователи соцсетей считают, что на кадрах не происходит ничего экстраординарного.– Народ, вы что, в школе не учились, или гулять ночью по дискотекам не ходили? Мы в школе так дрались, что стулья по классу летали, – написал один из интернет-пользователей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».