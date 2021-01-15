Брянский губернатор пригрозил закрыть предприятие по производству сыра в Стародубском районе из-за загрязнения реки Вабля. Александр Богомаз побывал на малой родине в пятницу, 15 января.Очистные сооружения, которые построили на заводе, обещали ввести в эксплуатацию в начале ноября. Но ни до сих пор не работают. Река остается грязной. В этом убедились участники выездного совещания вместе с главой региона.Судя по всему, стоки от производства идут не на очистные и не в горводоканал, а напрямую в реку без очистки. У предприятия по документам нет отходов от производства.- Если раньше предприятие перерабатывало 30 тонн молока, то сегодня 600, и старые очистные, конечно же, не справляются, - написал Александр Богомаз на своей странице в соцсети. - При этом совершенно очевидно, что руководителя завода экологическая ситуация не беспокоит! 1 апреля мы снова выедем комиссией сюда, и если река не будет чистой, если руководитель не примет все меры, завод будет закрыт!Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».