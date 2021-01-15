В Брянске долгожительницу поздравили со 100-летним юбилеем. Зинаида Плюснина отметила праздник в пятницу, 15 января.Я уверена, что жизнь наладится, болезнь эта пройдет, мы будем все опять здоровые, веселые и не будем носить маски, - сказал именинница. - Главный секрет здоровья и долголетия — быть с людьми в хороших отношениях, оптимистичный настрой по жизни. Я уже давно не работаю, но когда выхожу на улицу, меня многие узнают, здороваются.Зинаида Васильевна родилась в 1921 году в Горьком. Вышла замуж за военнослужащего. Работала на заводе \\"Кремний\\" в Брянске, преподавателем начальных классов, получила звание \\"Ветеран труда\\". У Зинаиды Плюсниной двое детей, двое внуков и двое правнуков.Поздравить именинницу пришли глава Советской райадминистрации Алексей Колесников и замдиректора завода \\"Кремний\\" Вячеслав Петренко, сообщают в пресс-службе мэрии.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».