В Брянске водителя оштрафовали за остановку автомобиля на проезжей части дороги. За это ему пришлось заплатить две тысячи рублей.Во время проверки полицейские установили, что 46-летний водитель БМВ 27 декабря прошлого года в районе дома № 99 по улице Речной остановил машину прямо на проезжей части дороги. Это затруднило движение для других автомобилей.- Как оказалось, у водителя БМВ к тому же не было прав, - сообщают в УГИБДД УМВД по Брянской области. – На него составили протокол. Ему предстоит заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».