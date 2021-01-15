36-летнего жителя Брянской области и 40-летнего жителя Московской области осудили за попытку сбыть 20 килограммов наркотиков. Уголовное дело рассматривали в Навлинском районном суде. Первый получил 7,5 лет, второй - 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима. Каждый должен заплатить штраф - 200 тысяч рублей.В суде установили, что мужчины собирались продать крупную партию наркотиков на территории Москвы и Московской области. 20 килограммов запрещенных веществ изъяли правоохранители.- Приговор пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».