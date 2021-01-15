В Брянске стриптиз-бар снова ищет на работу официанток и администраторов. Объявление о вакансиях опубликовали в социальных сетях. Официантки должны окружить посетителей \\"теплом и вниманием\\", говорится в объявлении. А еще - вовремя приносить еду, следить за чистотой столов. За смену обещают платить 1400 рублей и чаевые.В обязанности хостеса входит встречать гостей, быть гидом по правилам бара и ценам за вход и аренду столика. Ставка за смену - 1500 рублей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».