В Брянске с 18 января до конечной станции «Телецентр» увеличат число троллейбусов. Дополнительные рейсы по маршрутам №1 и №6 пустят по просьбам пассажиров. Об этом сообщили в группе «Брянское троллейбусное управление» ВКонтакте.Ознакомиться с расписанием можно в группе «Брянское троллейбусное управление» в разделе «Файлы».Напомним, что с 23 ноября прошлого года из-за болезни водителей коронавирусом несколько рейсов троллейбусов отменили на этих же маршрутах.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».