В Гордеевском районе на 32-летнюю женщину завели уголовное дело за мошенничество при получении чернобыльских выплат. Обманным путем она получила компенсацию больше 200 тысяч рублей за проживание в зоне радиоактивного загрязнения.Во время расследования выяснили, что она постоянно проживала с двумя малолетними детьми в Брянске. Но была зарегистрирована в селе Уношево Гордеевского района. Оно расположено в зоне радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.Скрыв свое фактическое место проживания, она обратилась в отделение Пенсионного Фонда России и отдел социальной защиты населения района, не имея оснований для получения социальных выплат.- Женщина в полном объеме возместила причиненный федеральному бюджету ущерб, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Учитывая, что преступление небольшой тяжести она совершила впервые, уголовное дело направили в мировой суд с ходатайством о назначении подозреваемой наказания в виде штрафа.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».