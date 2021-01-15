В брянском городе Дятькове сироту не обеспечили жильем с нормальными условиями. В ситуацию вмешалась прокуратура.Во время проверки выяснили, что 33-летняя местная жительница, относящаяся к категории детей-сирот оставшихся без попечения родителей, не имеет жилья с надлежащими для проживания условиями.Женщина с 2009 года состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако жилье ей до сих пор не предоставили.- Прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию Дятьковского района обеспечить сироту жилым помещением по договору найма, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Суд удовлетворил иск прокурора.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».