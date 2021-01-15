В ДТП в Выгоничском районе пострадали три человека. Автоавария случилась около одиннадцати часов вечера в четверг, 14 января, на 21-м километре дороги Брянск-Новозыбков.44-летний водитель автомобиля \\"Лексус\\" ехал в сторону Брянска. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Внедорожник врезался в \\"Ладу Гранту\\", которой управлял 43-летний автомобилист.У водителя отечественной легковушки диагностировали перелом ноги, травму головы и сотрясение мозга. Мужчину госпитализировали. 45-летнюю пассажирку \\"Лады\\" положили в больницу с рваными ранами лица, кисти, травмой головы, переломом челюсти и сотрясением мозга. 43-летняя пассажирка \\"Лексуса\\" получила ушибы грудной клетки и тазобедренного сустава. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».