Первая крупная партии вакцины от коронавируса поступит в Брянскую область в пятницу, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Это 16 тысяч 900 доз препарата \\"Спутник V\\".Массовая вакцинация от коронавируса стартует уже с понедельника, 18 января. Вакцину распределят по брянским медицинским учреждениям согласно заявкам.Всего от коронавируса планируют привить 290 тысяч жителей Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».