15 января свой профессиональный праздники отмечают следователи. Десять лет назад - в 2011-м - создали Следственный комитет РФ по указу президента. В Брянской области сотрудников ведомства и ветеранов поздравил руководитель регионального СУ СКР Максим Лукичев.Обращение к коллегам распространила пресс-служба ведомства. Процитируем:«Следственные органы СК России уверенно заняли свое место в системе правоохранительных органов. На счету следственного управления по Брянской области тысячи раскрытых преступлений, по которым лица, преступившие закон, предстали перед судом и понесли заслуженное наказание.За каждым громким делом стоит гигантский труд следователей, десятки допросов, исследований и экспертиз, сочувствие и сострадание горю потерпевших. Благодаря вашим знаниям и профессиональному опыту, смекалке и аналитическим способностям удается изобличать самых коварных преступников. Требования к следователям высокие: мало иметь высшее юридическое образование, важно обладать выносливостью, волевым характером, развитой интуицией, а главное – острым чувством справедливости. С уверенностью можно сказать, что случайных людей в нашей профессии не бывает!Верность Присяге, принципиальность и готовность жертвовать личными интересами во имя общества и государства отличают сотрудников Следственного комитета России.Благодаря высокому профессионализму и усердию сотрудников следственных органов следственного управления по Брянской области, эффективному взаимодействию с другими правоохранительными органами за прошедшие годы достигнуты значимые результаты следственной практики, поддерживается авторитет и высокий уровень доверия граждан.Отдельные слова признательности и благодарности за службу сегодня звучат в адрес ветеранов следствия! Ваш опыт и знания, переданные молодому поколению следователей, бесценны, а ваша самоотдача и целеустремленность являются для них примером!В этот праздничный день поздравляю сотрудников и ветеранов следствия с 10-летием Следственного комитета Российской Федерации! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных успехов!»Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».