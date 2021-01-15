В международном аэропорту «Брянск» задержали авиарейсы из-за непогоды. Пассажиры не могут улететь в Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург. Такая информация появилась в неофициальной сетевой группе летной гавани в пятницу, 15 января.Рейс «Краснодар-Брянск-Краснодар» планируют выполнить по измененному расписанию. Предварительная причина - сильный снегопад в столице Краснодарского края.А вот рейс «Брянск-Сочи-Брянск» пока отменили.Что касается, вылета из Брянска в Санкт-Петербург, то здесь ясности нет. Первоначально, рейс был запланирован на 16.45. Сейчас его статус на онлайн-табло – «ожидается».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».