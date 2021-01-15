Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило 26 тысяч. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в пятницу, 15 января.Прирост новых случаев за сутки составил 191 или 0,73 процента. А количество выздоровевших достигло 23754 (+291). Новых смертей не произошло. Всех жертв ковида в регионе 220.Сейчас Брянская область занимает 41 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, наши соседи – Орловская и Калужская области – находятся еще ниже. Заболевших там 23985 и 23479 соответственно. Это 48-я и 50-я позиции рейтинга.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».