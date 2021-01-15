За последние сутки в Брянской области коронавирусную инфекцию диагностировали 191 жителю. Новые статистические данные по ситуации с заболеваемостью обнародовали в региональном оперштабе утром в пятницу, 15 января.Общее число заболевших достигло 26069. При этом число выздоровевших составило 23754. Непосредственно накануне диагноз «Ковид-19» сняли 291 пациенту.Новых смертей от коронавируса не зафиксировали. Таковых в регионе по-прежнему 220.В брянских лабораториях выполнили 2854 теста на инфекцию.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».