Установку опор со светильниками завершили на участке дороги-дамбы от проспекта Московского в Фокинском районе Брянска до моста. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 14 января.В Брянске продолжили строить новую дорогу, которая свяжет Фокинский и Володарский районы, а также будет иметь выход в Советский. Не остановили работы даже в новогодние праздники.Изначально магистраль планировали сделать четырехполостной, но затем проект изменили. В итоге объект расширили до шести полос. «Незначительный рост затрат, но ощутимое увеличение пропускной способности на 33 процента. Это перспективное решение на многие годы вперед», - так объяснили перепроектирование.Сейчас подрядчик активно работает на всем протяжении будущей дороги-дамбы - от проспекта Московского до железнодорожного вокзала «Брянск-I». Отдельный фронт работ - мост. Его готовность, по предварительным оценкам, составляет 80 процентов.- На мосту рабочим предстоит забетонировать два деформационных шва на первой и пятой опорах, - говорят в облправительстве. - Они будут соединять инженерное сооружение с основным полотном дороги. В настоящее время на мосту бетонируют выравнивающий слой. Для этого подрядчик соорудил так называемые «тепляки», в которых поддерживается необходимый температурный режим для схватывания бетона.Какие еще работы ведут на новой дороге, читайте в нашем предыдущем материале.Напомним, объект в Брянске строят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Причем работы ведут круглосуточно.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».