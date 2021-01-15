Два человека пострадали в пожаре в Жуковском районе вечером в четверг, 14 января. Это мужчины. Один из них погиб. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.Пожар зафиксировали в 18.35 – поступил звонок в оперативную дежурную смену ЦУКС. Уточнялось, что происшествие произошло на улице Новой в поселке Латыши. По вызову выезжали две пожарные автоцистерны.По прибытию спасатели выяснили, что полыхает частный жилой дом размером 64 квадратных метров.«На тушении работали два пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы. В 19.02 пожар локализовали, в 19.13 - ликвидировали. В результате пожара есть пострадавшие. Причину пожара устанавливают эксперты», - говорится в официальном релизе ведомства.Подробности ЧП «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы МЧС по региону Татьяна Сенина:- В пожаре погиб 62-летний мужчина. Также ожоги получил 32-летний хозяин дома.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».